Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yıllık değerlendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, Çözüm sürecinin bittiği tarihten bugüne kadar yurt içinde, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 37 bin 285, bu yılın başından itibaren ise 3 bin 982 terörist etkisiz hale getirilmiştir. ifadelerini kullandı. Türk Silahlı Kuvvetlerine kimyasal iftirası atanlara tepki gösteren Bakan Akar, İcra edilen tüm bu operasyonlarımız komşularımızın egemenlik haklarına saygılı, sadece terör unsurları hedef alınarak yapılmıştır. TSKnın envanterinde kimyasal silah ve mühimmat bulunmamaktadır. TSKya iftira atanları milletimiz asla affetmeyecektir. ifadelerini kullandı. Yunanistanın tahriklerine de tepki gösteren Akar NATOya bir çağrı yaparak Bu şımarıklığa dur demenin zamanı geldi dedi.