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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Komuta kademesi Hakkari'de! / 26.12.23

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Komuta kademesi Hakkari'de! / 26.12.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Komuta kademesi Hakkari'de! / 26.12.23

Takvim 01:01
02

Sosyal desteklere 'memur' artışı: Yaşlılar, engelliler, yakınlarına bakanlar, hastalar ve aileler ne kadar alacak?

Takvim 02:21
03

4 şehidimizin birlikte yediği son yemeğin fotoğrafına TAKVİM ulaştı! Objektife böyle gülümsemişler... / 26.12.23

Takvim 02:29
04

İyi Parti'de bir kriz daha! Akşener aday gösterdiği Akın Gürkan istifa etti / 25.12.23

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05

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Takvim 02:51
06

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Takvim 03:31
07

Başkan Erdoğan CHP'yi DEM'i birbirine vurdu: Siyasi kuklalar | Özgür Özel'e "eş başkanlık" golü! / 26.12.23

Takvim 02:35
08

Türk SİHA'ları terör sevicilerin aklını aldı! Basın toplantısında bombardıman sesini duyunca çil yavrusu gibi dağıldılar / 26.12.23

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Takvim 02:16
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