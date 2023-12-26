Son dakika haberleri... Terör örgütü PKKnın alçak saldırılarla Irakın kuzeyinde 12 askerimizi şehit etmesinina ardından terör hedefleri bombardımana tutuldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Hakkariye gitti. Son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler, operasyonlara ilişkin talimatlar verdi.