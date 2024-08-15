Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe - Kilit operasyonlarına ilişkin Bütün amacımız kilidi kapatmak açıklamasını yaptı. KYBnin PKK ile olan ilişkisine tepki gösteren Güler, Irak hükümeti ile Türkiye hükümeti ülkeyi PKKdan kurtarmaya çalışırken içerideki başka bir grubun terör örgütüyle daha yakınlaşması kabul edilemez dedi. F-16 ve Eurofighterlarda gelinen son noktayı değerlendiren Bakan Güler, Türkiyenin çatısı olarak tanımlanan Çelik Kubbenin çalışma sistemiyle ilgili Birçok çelik kubbelerden oluşan büyük bir kubbeyi düşüneceğiz dedi.