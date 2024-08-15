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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den F-16, Eurofighter ve Çelik Kubbe mesajı! ABD ve Talabani'ye PKK tepkisi: "Amacımız kilidi kapatmak" / 15.08.24

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den F-16, Eurofighter ve Çelik Kubbe mesajı! ABD ve Talabani'ye PKK tepkisi: "Amacımız kilidi kapatmak" / 15.08.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den F-16, Eurofighter ve Çelik Kubbe mesajı! ABD ve Talabani'ye PKK tepkisi: "Amacımız kilidi kapatmak" / 15.08.24

Takvim 07:22
02

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake MİT'e övgü yağdırdı: Türkiye'den başkası yapamaz / 15.08.24

Takvim 07:33
03

Trump'ın 'sus payı' davasında yargıç kararı: Çekilmeyi gerektirecek bir durum yok! | Kızı Biden ve Harris'e çalışıyor / 15.08.24

Takvim 03:30
04

Kamala Harris’in kampanya ekibinden büyük skandal! Google ile iş birliği ortaya çıktı: Haberlere müdahale ediyorlar / 15.08.24

Takvim 02:28
05

Başkan Erdoğan'dan Guterres’in 'Afrika' çıkışına destek! "Dünya 5'ten büyüktür" vurgusu: BMGK'nın yapısı kökten değişmeli / 15.08.24

Takvim 03:58
06

Dünyada maymun çiçeği alarmı! DSÖ "Uluslarası acil durum" ilan etti: Ölü sayısı geçen yılın toplamını aştı / 15.08.24

Takvim 07:06
07

GÜRZ-7'den kırmızı listeye çizik! PKK'lı Bervar kod Seyran Çomak etkisiz hale getirildi: 29 şehidin kanı yerde kalmadı / 15.08.24

Takvim 05:46
08

Fenerbahçe'nin eski yıldızları Beşiktaş'a geliyor! / 15.08.24

Takvim 02:45
09

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bugün TBMM'den dünyaya seslenecek! İsrail'in zulmünü haykıracak! Türkiye'den üst düzey güvenlik önlemi / 15.08.24

Takvim 03:40
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