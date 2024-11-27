Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki korsan yemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Korsan yeminin organize şekilde yapıldığını söyleyen Güler, Söz konusu eylem amirlerin izni olmadan grup halinde organize edilmiş, basın davet edilmiş ve eylemin bilinmesi istenmiştir, emir komuta devre dışı bırakılmıştır. Suç meziyeti ne olursa olsun disiplin süreci işletilecek ve disiplin kurumu karar verecek dedi. Öte yandan F-35lerle ilgili de konuşan Güler, Amerikalıların F-35 konusunda, bizim KAANı yapabileceğimizi ve uçtuğunu görünce, biraz düşünceleri de değişti. Onlar şimdi kendileri de F-35i verebileceklerini ifade ediyorlar ifadelerini kullandı.