Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Kararlılık-2021 Tatbikatı başladı / 18.09.21

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Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de icra edilecek Kararlılık-2021 Tatbikatı'nın başladığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de icra edilecek 'Kararlılık-2021' Tatbikatı başladı. Tatbikat kapsamında; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının müşterek çalışabilirlik usulleri ile karşılıklı destekleme imkan ve kabiliyetlerinin denenmesi planlanıyor" denildi.