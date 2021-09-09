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7/24 Dinle Takvim Milli Takım adeta dibe vurdu: Fazla abarttık... Detayları atladık, kötü tercihler yaptık! İşte çöküşün nedenleri! / 09.09.21
Takvim

Milli Takım adeta dibe vurdu: Fazla abarttık... Detayları atladık, kötü tercihler yaptık! İşte çöküşün nedenleri! / 09.09.21

Takvim

Milli Takım, Hollanda'ya 6-1 yenilerek tarihinin en ağır hezimetlerinden birini yaşadı. 17 Kasım 2019'da Andorra'yı mağlup eden Milliler o tarihten bu yana oynadığı 15 maçta sadece 4 galibiyet alabildi. Dünyanın en pahalı 15. takımı olan Ay-Yıldızlılar, FIFA'da ise 39. sırada yer alıyor. TAKVİM Gazetesi, son maçlarda alınan başarısız sonuçların nedenlerini 5 maddede toparladı. İşte çöküşün nedenleri...
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