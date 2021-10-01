Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! İnternetten HGS ödemesi yapıyorsanız dikkat!

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Son dakika haberleri... İzmir'de milyonlarca araç sahibini ilgilendiren şoke eden bir olay yaşandı. İnternet üzerinden HGS ödemesi yapan 49 yaşındaki Esen Boyacı, site sahte çıkınca 8 bin 500 lira dolandırıldı. Bir süre sonra kartından 8 bin 500 liralık bir ödeme yapıldığını fark eden ve bankayı arayan Boyacı, işlemin iptalini istese de sonuç alamadı. Boyacı, mağduriyetinin giderilmesi için savcılığa suç duyurusunda bulundu.