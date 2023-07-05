Son dakika haberi ekonomi haberi! Milyonlarca memuru ve memur emeklisini bu ay yüzde 6 zam, enflasyon farkı ve refah payı bekliyor. Haziran ayı enflasyonu bugün açıklanacak. Memur ve emeklisinin maaş zamlarına yansıyacak 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Enflasyon farkının netleşmesinin ardından verilecek refah payı oranının da belli olması bekleniyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, memur ve memur emeklilerine verilecek zam oranını içeren düzenlemenin bu hafta Meclis Başkanlığına sunulacağını açıkladı. En düşük memur maaşının net 22 bin lira olacağını hatırlatan Akbaşoğlu, Enflasyon ve refah payını gözetecek bir düzenleme olacak dedi. Peki, enflasyon oranı ne olacak? Refah payı ne kadar bekleniyor? Takvim.com.tr emekli ve memur zammına ilişkin merak edilenleri sizler için derledi.