Son dakika haberleri... Milyonlarca kişinin gözü bugün gerçekleştirilecek Kabinede. Kabine Toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilginin asgari ücret hakkında Kabineye detaylı bir sunum yapması bekleniyor. Asgari ücretin yanı sıra Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi konusunun gündeme gelmesi öngörülüyor. Enflasyon ve zincir marketlerin fahiş zamları da toplantıda masaya yatırılacak. Toplantıda terörle mücadele, yürütülen operasyonlar ve olası kara harekâtı ile ilgili konu başlıkları da ele alınacak.