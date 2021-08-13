Milyonların merak ettiği soru: Trafik kazası geçirenler özel hastanede tedavi olabilir mi? / 13.08.21

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Sağlık hizmetinde trafik kazalarında kusur oranına bakılmadan, vatandaşın sosyal güvencesi olmasa da tüm tedaviyi sigorta karşılıyor. Kaza nedeniyle estetik ameliyatların faturası da ödeniyor. Trafik kazalarına bağlı sağlık hizmetleri 24.5 milyon araç sahibi başta olmak üzere bütün vatandaşları ilgilendiriyor. Hizmet bedelini ise kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın devlet karşılıyor. Prim borcu nedeniyle genel sağlık sigortasından yararlanamayan bir kişinin trafik kazası nedeniyle aldığı hizmet bedeli de ödeniyor.