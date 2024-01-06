İsrail İstihbarat Servisi Mossada çalıştıkları iddiasıyla Türkiyede yabancı uyruklulara yönelik casusluk faaliyetleri yürüttükleri tespit edilenlere yönelik yapılan operasyonla gözaltına alınan 34 şüpheliden 15i tutuklandı. 11 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken 8 şüphelinin ise sınır dışı edilmesi için İl Göç İdaresine teslim edilmesine karar verildi. Öte yandan 15i tutuklanan şüphelilerin tespit edilmesine ilişkin detaylar sevk yazısında ortaya çıktı. Sevk yazısında şüphelilerin, özellikle Filistin vatandaşı ve Hamas bağlantılı kişilerin bilgilerini İsrail İstihbaratına aktardıkları belirtildi. 1 şüphelinin Süleymaniye Camisinin iç ve dış kısımlarının videosunu çektiğinin belirtildiği yazıda, bilgi aktaran kişi ya da kişilere ödeme yapıldığı kaydedildi.