Milli İstihbarat Teşkilatı MİT Başkanı İbrahim Kalının 61 yıllık BAAS rejimin çökmesinin ardından Suriyenin başkenti Şama gittiği bildirildi. Kalının yanındaki heyetle birlikte Emevi Camiinde namaz kıldığı öğrenildi. MİT Başkanı halk tarafından tekbirlerle karşılandı. Kalının HTŞ lideri Golani ve geçiş hükümetinin başbakanı Muhammed El Beşir ile görüşeceği bildirildi. Kalının Şama yaptığı ziyaret akıllara Başkan Recep Tayyip Erdoğanın sözlerini getirdi. Erdoğan, 2012 yılında yaptığı konuşmada, İnşallah Selahaddin Eyyubi’nin kabri başında Fatiha okuyacak, Emevi Camisi’nde namazımızı da kılacağız. ifadelerini kullanmıştı.