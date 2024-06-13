İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad’ın Türkiye’deki casusluk faaliyetlerini yürüten işbirlikçilerini tespit eden MİT, aynı zamanda servisin Avrupa’daki hücresini de etkisiz hale getirdi. 9 kişilik casusluk şebekesinin 8 üyesi, nisan ayında İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin liderliğini, sigorta şirketi sahibi Ahmet Ersin Tumlucalı yapıyordu. Tutuklanan 6 kişi, Devletin gizli bilgilerini casusluk amacıyla temin etme suçundan cezaevine gönderildi. Şüpheliler, yabancıları takip edip fotoğraflarını çekerek Mossad’a bilgi aktarıyordu.