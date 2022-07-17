MİT Irak'ın kuzeyinde Duhok-Gara bölgesine operasyonu yaptı! PKK'nın sözde yöneticisi İzzettin İnan öldürüldü / 17.07.22

Son dakika haberleri... Milli İstihbarat Teşkilatınca MİT Irakın kuzeyindeki Duhok-Gara bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda terör örgütünün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde PKK-HPG Konseyi üyesi ve Apollo Akademiler sorumlusu Dersim Malatya kod adlı İzzettin İnan etkisiz hale getirildi. İnan, geçtiğimiz yıl öldürülen Sofi Nurettin kod adlı Halef el Muahmmedin yerine getirilen isim olurken Hataydaki orman yangının talimatını vere isim olduğu da ortaya çıktı. Ayrıca İnan, PKKnın 30 yıllık sözde askeri konsey üyesiydi.