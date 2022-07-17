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7/24 Dinle Takvim MİT Irak'ın kuzeyinde Duhok-Gara bölgesine operasyonu yaptı! PKK'nın sözde yöneticisi İzzettin İnan öldürüldü / 17.07.22
MİT Irak'ın kuzeyinde Duhok-Gara bölgesine operasyonu yaptı! PKK'nın sözde yöneticisi İzzettin İnan öldürüldü / 17.07.22

MİT Irak'ın kuzeyinde Duhok-Gara bölgesine operasyonu yaptı! PKK'nın sözde yöneticisi İzzettin İnan öldürüldü / 17.07.22

Takvim

150 Bölüm | 06:01:44
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01

MİT Irak'ın kuzeyinde Duhok-Gara bölgesine operasyonu yaptı! PKK'nın sözde yöneticisi İzzettin İnan öldürüldü / 17.07.22

Takvim 02:08
02

Şehitlere bile saygısı yok! 15 Temmuz içlerine oturdu: CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu sustu yandaş medyası görmedi / 17.07.22

Takvim 02:13
03

Galatasaray'ın gündemindeki Amine Harit skandallarla gündemde / 17.07.22

Takvim 01:06
04

Eski ABD Büyükelçisi James Jeffrey'den dikkat çeken FETÖ açıklaması: 15 Temmuz ile 11 Eylül aynı / 17.07.22

Takvim 01:36
05

'Ekşi' operasyon: AK Parti'ye destek veren hesaplar susturuldu / 17.07.22

Takvim 02:01
06

Hainlerin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında A Haber Televizyonu’nu işgal planı iddianamede ortaya çıktı: Herkes alabildiğince mühimmat alsın A Haber'i basacağız / 16.07.22

Takvim 06:44
07

Fenerbahçe M’ladbach ile yapacağı son görüşmede Alassane Plea transferine nokta koymak istiyor / 17.07.22

Takvim 01:34
08

Emekli doktorların ilave ödemelerine de zam geliyor: Uzmanlarda 8 bin 673 TL olacak

Takvim 03:14
09

Beşiktaş Gent’in Faslı yıldızı Tarık Tissoudali'yi transfer etmek istiyor / 17.07.22

Takvim 01:26
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