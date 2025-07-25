İsrail’in ünlü hava savunma sistemi Demir Kubbe’yi hackleyen Filistinli yazılımcı Omar A.’nın, Malezya’da Mossad tarafından kaçırılma girişimi, MİT’in operasyonuyla bozguna uğradı. Malezya’da kaçırılmasına yardımcı olan iki Mossad casusu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. MİT’in bildirimi sonrası Malezya güvenlik birimlerince kurtarılan Omar A.’nın kaçırılması için Türkiye’de pek çok noktada temas eden Karadağlı Nikola Radonjiç ve Ürdünlü Foad Hijazi’ye, Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme suçundan 15 yıldan 22.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.