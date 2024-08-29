MİTin Talabani kontrolündeki Süleymaniyede PKKnın sözde sorumlusu Gülistan Tekiki etkisiz hale getirmesi sonrası Kandili SİHA korkusu sardı. Silah arkadaşını kaybeden PKK elebaşı Helin Ümit, Her gün orada burada SİHA saldırısı var. 24 saat Süleymaniyenin üzerinde keşif dolaşıyor diyerek köşeye sıkışmışlık itirafında bulundu. DEM Parti ise Gazi Mecliste ölen PKKlıya ağıt yaktı. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, SİHAları ve Cumhur İttifakını hedef alan küstah sözler sarf etti. DEMli Zeynep Oduncu ise terörist taziyesine katıldı.