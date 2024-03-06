Son dakika haberleri... MİT ve İstanbul Emniyetinin ortak operasyonuyla, edindikleri bilgileri MOSSADa satan, aralarında özel dedektif Hamza Turhan Ayberkin de bulunduğu 7 kişi yakalandı. Ayberkin, aldığı talimatlar üzerine Türkiyedeki Orta Doğulu şahıs ve şirketler hakkında bilgi derlediği tespit edildi. MOSSADın Belgradda eğittiği Ayberk, gizli haberleşme uygulamaları kullanıp, ödemelerini kripto para ile almış. Ayberkin kendisini gizlemek için sosyal medya hesaplarından Filistin yanlısı paylaşımlar yaptığı da görüldü. Şüphelilerin arasında yer alan ve daha önce FETÖden ihraç olan polis İsmail Knin de edindiği bilgileri MOSSADa ilettiği ortaya çıktı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 4,5 kilogram kokain ile hassas terazi ele geçirildi.