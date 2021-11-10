MİT ve TSK, Irak'ta bölücü terör örgütü PKK'nın kırmızı kategorideki teröristi Nazlı Taşpınar'ı öldürdü / 10.11.21

Gelen son dakika haberine göre MİT ve TSKnın ortak operasyonuyla, PKK/KCKnın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, Irakın Gara bölgesinde etkisiz hale getirildi. Edinilen bilgilere göre terörist Taşpınarın Garadaki yeri, MİTin saha ajanları tarafından tespit edildi. Operasyonun sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Murat Karayılan, Şahin Cilo, Cemil Bayık şimdi empati yapıyor. Daha çok korkup saklanıyorlar. Bunu öldürdülerse beni de öldürebilirler diyor ifadelerini kullandı. Haberin detayları...