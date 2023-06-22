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MİT’in ‘Garson’ operasyonunda şok detaylar! SD kartından 6 bin kadına ait fotoğraf arşivi! Vücut yapılarına kadar not tutmuşlar / 22.06.23

MİT’in ‘Garson’ operasyonunda şok detaylar! SD kartından 6 bin kadına ait fotoğraf arşivi! Vücut yapılarına kadar not tutmuşlar / 22.06.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

MİT’in ‘Garson’ operasyonunda şok detaylar! SD kartından 6 bin kadına ait fotoğraf arşivi! Vücut yapılarına kadar not tutmuşlar / 22.06.23

Takvim 04:42
02

CHP'de il başkanları krizi! Ortalık karıştı / 21.06.23

Takvim 02:43
03

PKK elebaşı Salih Müslim'den çaresizlik itirafı: Erdoğan bizi vuruyor / 21.06.23

Takvim 01:53
04

CHP Genel Merkezi'nde koltuk savaşları derinleşiyor! Kurultay öncesi Muharrem İnce sendromu! İmamoğlu ve Özel dışında adaylar da var ama... / 22.06.23

Takvim 04:51
05

Yeni yüz yıl yeni ekonomik program! Hedef reel faizi sıfırlama

Takvim 02:52
06

İYİ Parti'den 'seçimlere ayrı gireceğiz' ilanı! Akşener'in İmamoğlu ve "Kılıçdaroğlu'suz CHP" planı: "Millet İttifakı yasal olarak sonlandı" / 21.06.23

Takvim 03:46
07

Skandallarla gündemden düşmeyen Hunter Biden'a babası Joe Biden'dan destek: Oğlumla gurur duyuyorum / 21.06.23

Takvim 02:58
08

İYİ Parti yerel seçimlerde CHP'siz yol alacak! Akşener'in başdanışmanı Turhan Çömez'den masayı dağıtan açıklama / 21.06.23

Takvim 01:52
09

Enerjide güçlü Türkiye! Kalkınma Yolu Projesi'nde kilit rol oynayacak / 21.06.23

Takvim 04:03
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