FETÖnün Emniyet Teşkilatı içindeki gizli yapılanmasının liderinin sekreteryasında çalıştığı iddia edilen Garson kod adlı gizli tanığın 2017 yılında Milli İstihbarat Teşkilatına teslim ettiği SD kartların tamamı deşifre edildi. Gündeme bomba gibi düşen olayda 2000 – 2016 yılları arasında Emniyet’te görev yapan 320 bin polisin örgüt üyesi olup olmadığının arşivlendiği ortaya çıktı. Öte yandan polislerle evlendirilmek istenen örgüt üyesi 6 bin kadının fotoğrafının da bulunduğu SD kartta, kadınların vücut yapılarına kadar her şey not edilmiş.