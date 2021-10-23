Ara
Ara
7/24 Dinle Takvim MİT'in MOSSAD operasyonunun perde arkası ortaya çıktı! Casusları yakalayan şifre: Parayı takip et / 23.10.21
Takvim

MİT'in MOSSAD operasyonunun perde arkası ortaya çıktı! Casusları yakalayan şifre: Parayı takip et / 23.10.21

Takvim

Dünya, Türkiye'de yakalanan MOSSAD ajanlarını konuşuyor. Gündeme bomba gibi düşen MİT'in MOSSAD operasyonuyla casusluk şebekesinin üyeleri deşifre edildi. Kozmik bilgilere "parayı takip et" ilkesiyle ulaşıldığı ortaya çıktı. Para hareketlerinin takibi sonucu MİT’in Mossad adına casusluk faaliyeti gösterdiğini tespit ettiği 15 kişilik 5 ayrı hücreden birinde görev yapan 27 yaşındaki A. B.’ nin şebekenin canlı kurye sorumlusu olduğu saptandı.
Hemen DinleDinle Durdur
  • #
  • Bölüm
  • Kaynak
  • Süre
  • Favorilerime Ekle
  • Daha Fazla

Copyright © 2021 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

1x

Oynatıcı Hızı

1x