MİT'in MOSSAD operasyonunun perde arkası ortaya çıktı! Casusları yakalayan şifre: Parayı takip et / 23.10.21

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Dünya, Türkiye'de yakalanan MOSSAD ajanlarını konuşuyor. Gündeme bomba gibi düşen MİT'in MOSSAD operasyonuyla casusluk şebekesinin üyeleri deşifre edildi. Kozmik bilgilere "parayı takip et" ilkesiyle ulaşıldığı ortaya çıktı. Para hareketlerinin takibi sonucu MİT’in Mossad adına casusluk faaliyeti gösterdiğini tespit ettiği 15 kişilik 5 ayrı hücreden birinde görev yapan 27 yaşındaki A. B.’ nin şebekenin canlı kurye sorumlusu olduğu saptandı.