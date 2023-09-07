Son dakika haberi! Terör örgütü PKK/YPGnin ekonomi sorumlularından Rojna kod adlı Zülfiye Binbir, Suriye Rumeylan’da MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Türkiyede uzun yıllar faaliyet gösteren ve faaliyetleri esnasında sayısız eylemde yer alan Binbir, 2011 yılında, Muş Valiliğinde staj yapan Kaymakam Adayı Kenan Erenoğlu ve askerlik hizmetini ifa eden Aykut Çelikin kaçırılması eylemlerini organize etmesi ile Türkiyedeki diğer eylemleri nedeniyle MİT tarafından uzun süredir takip altındaydı. Terörist Binbir, Terör Arananlar Listesinde yeşil kategoride yer alıyordu.