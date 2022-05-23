Moody's'ten dikkat çeken Türkiye açıklaması: "Bankaları sağlam, büyümede iyimseriz"

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moodysin Ülke Riskleri Grubu Kıdemli Başkan Yardımcısı Kathrin Muehlbronner, Türk bankalarının sağlam ve açık bir şekilde ekonomik dengelenmenin sağlanmasındaki önemli unsurlar arasında olduğunu belirterek, Türk ekonomisi her zaman dirençli oldu. Büyük ve çeşitliliği olan bir ekonomi. dedi. Türkiyenin küresel ekonomik görünümde yaşanan bazı değişikliklerden olumlu yönde etkilenebileceğine işaret eden Muehlbronner, Türkiye, Avrupalı şirketlerin üretimlerini daha yakın noktalara çekmesinden büyük oranda faydalanabilir. Avrupa, Türkiyenin en büyük ticaret ortağı konumunda. Avrupalı Şirketler, tedarikçilerine tam olarak bağlanmış durumda. Türkiye, bu durumdan yararlanabilir. şeklinde konuştu.