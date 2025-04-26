Rusyanın başkenti Moskovada bir araçta patlama meydana geldi. Patlamada üst düzey bir Rus subayın öldüğü bildirildi. Ukrayna Eski İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Geraşçenko, hayatını kaybeden yetkilinin Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yaroslav Moskalik olduğunu açıkladı. Rusyadan henüz resmi bir açıklama gelmezken Rus polisi ise aracın uzaktan kumanda ile patlatıldığını belirtti. Patlamanın ABD Başkanı Donald Trumpın özel temsilcisi Steve Witkoffu taşıdığı düşünülen konvoyun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putinle yapacağı görüşme öncesinde Moskovaya ulaştığı sırada meydana gelmesi dikkat çekti.