Son dakika haberleri... Rusyanın başkenti Moskova’da bir konser salonuna silahlı saldırı düzenlendi. Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova’daki terör saldırısında 60’tan fazla kişinin hayatını kaybettiğini, ölü sayısının artabileceğini bildirdi. Türkiyeden saldırıya kınama geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, olayı korkunç bir silahlı saldırı olarak nitelendirirken gelen bir soruya, Şu anda bu saldırıya Ukraynanın ya da Ukraynalıların dahli olduğuna ilişkin bir emare yok. dedi. ABDden gelen bu açıklamaya Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova tepki gösterirken Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Bunların Kiev rejiminin teröristleri olduğu tespit edilirse onlara ve ideolojik ilham verenlere karşı başka türlü davranmak imkansızdır. dedi. Terör saldırısını birçok ülke lanetlerken Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ABD ve İngilterenin Rusyanın başkenti Moskovadaki konser salonundaki silahlı saldırıyı önceden bildiğini söyledi.