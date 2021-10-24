Mossad ajanı doktor Muhammed Salhab'ın nişanlısı konuştu: Herkese ayrı yalan! / 24.10.21

Takvim

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), İsrail gizli servisi Mossad'ın Türkiye'de faaliyet gösteren 15 kişilik 5 ayrı şebekesine yönelik gerçekleştirdiği son yılların en kritik operasyonun ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. Ajanlardan stajyer doktor olan Muhammed Salhab'ın sevgilisine "İsviçre'ye gidiyorum" derken aynı gün başka bir arkadaşına "Ürdün'e gidiyorum" diyerek yalan söylediği ortaya çıktı.