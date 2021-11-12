MOSSAD ve CIA’nın derin Türkiye planı deşifre oldu: 2023 projesi Erdoğan'ı devirmek! / 12.11.21

Yahudi sermayesinin finansörlüğünde, eski Mossad başkanı tarafından kurulan Turkish Democracy Project TDP adlı psikolojik harekât platformu, Başkan Erdoğan’ı 2023 seçimlerinde devirmek için harekete geçti. 23 Haziranda New Yorkta kurulan Turkish Democracy Project TDP sözde düşünce, gerçekte bir psikolojik harekât platformu. Kurucuları arasında Mossadın eski başkanı ile Türkiye düşmanı ABDli, İsrailli senatör, vali, bakan ve diplomatlar var. TDP, internet siteleri ve Twitter hesabı üzerinden Türkiye ve Erdoğan aleyhine kara propaganda yapıyor. FETÖcü tetikçilerin, ülkemize karşı attığı iftiralarla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında negatif algı oluşturmaya çalışıyor.