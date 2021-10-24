Mossad’dan casuslara yalan makineli test / 24.10.21

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İsrail gizli servisi Mossad’ın Türkiye’deki 15 kişilik 5 ayrı şebekesine yönelik gerçekleştirilen operasyonla örgütün çalışma sistemine ilişkin önemli ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Edinilen bilgilere göre Mossad'ın İsrail ve özellikle Avrupa'daki hücre evlerinde ajanlarını yalan makinesi testi olarak bilinen 'Poligraf' testine tabi tutuyor. Mossad'la ilişkin dışında utanacağın bir şey yaptın mı?' soruları gibi çok sayıda soruya tabi tutulan ajanlar, bu testten başarısızlıkla ayrıldıklarında Mossad'la ilişkileri kesiliyor.