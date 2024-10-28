MOSSADın kalbine Gazze için intikam eylemi düzenlendi. Filistin asıllı İsrail vatandaşı Rami Nasrallah kamyonuyla İsrail Askeri İstihbarat Birimi 8200’e bağlı Glilot Üssü’ndeki otobüs durağına girdi. Burada bekleyen ve aralarında MOSSAD ajanlarının da olduğu 41 kişiyi ezdi. 1 soykırımcı öldü 10u ağır 40 soykırımcı yaralandı. Hamas, Bu, işgalci Siyonist düşmanın direnen halkımıza yönelik işlediği katliamlar, en son olarak da Gazzenin kuzeyindeki soykırım suçlarına karşı doğal bir tepkidir açıklamasını yaptı.