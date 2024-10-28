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MOSSAD'ın kalbine giren 'Nasrallah' kamyonu! Gazze’deki soykırıma karşı intikam eylemi... Hamas'tan 'takdir ediyoruz' açıklaması / 27.10.24

MOSSAD'ın kalbine giren 'Nasrallah' kamyonu! Gazze’deki soykırıma karşı intikam eylemi... Hamas'tan 'takdir ediyoruz' açıklaması / 27.10.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

MOSSAD'ın kalbine giren 'Nasrallah' kamyonu! Gazze’deki soykırıma karşı intikam eylemi... Hamas'tan 'takdir ediyoruz' açıklaması / 27.10.24

Takvim 01:19
02

TUSAŞ'taki terör saldırısının arkasındaki gölge CIA! İngiliz siyasetçi Galloway: Erdoğan Rusya'dayken bu saldırının olması tesadüf değil / 27.10.24

Takvim 02:47
03

Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor! Masada TUSAŞ'a saldırı, Gazze, 2025 bütçesi ve enflasyon var / 28.10.24

Takvim 03:35
04

Galatasaray ile Beşiktaş derbisini TAKVİM yazarları masaya yatırdı! / 27.10.24

Takvim 02:48
05

Somali Savunma Bakanı Nur'dan Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür: Sınırları aşan kardeşlik | Dikkat çeken Osmanlı detayı / 26.10.24

Takvim 04:23
06

Soykırım destekçisi ABD senatörü Brian Mast’a Filistin destekçilerinden tarihi ayar: Başınızın üzerinden kırmızı bir üçgen mi geçti? / 26.10.24

Takvim 02:00
07

Başkan Erdoğan'dan BRICS Zirvesi dönüşü uçakta gazetecilere önemli açıklamalar / 25.10.24

Takvim 07:05
08

TUSAŞ saldırısını terör örgütü HPG/PKK üstlendi! Hain saldırıyla ilgili satır arasında verilen dikkat çekici mesaj / 25.10.24

Takvim 02:49
09

İrfan Can Kahveci için kritik açıklama! Fenerbahçe'ye gözdağı / 25.10.24

Takvim 01:42
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