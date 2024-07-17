Yahudi ordusunda savaşmak isteyecek kadar İsraile bağlı, Bosna Hersek, Afganistan, Libya, Irak ve Suriyedeki karışıklıklarda rolü büyük olan Bernard Henri Lévy son olarak Ukraynada sahneye çıktı. ABD ve Batının Ukraynayı Rusyaya karşı kışkırttığı bu dönemde Levynin başkomutan Oleksandır Sırskiy ile yaptığı görüşmeye müteakip çatışmaların hangi boyuta evrileceği şimdiden merak konusu oldu. Öte yandan Levy, PKK ile de içli dışlı bir profil. 2014te PKK/YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ile görüşen Levy Kürdistan kurulacak dedi. 2 yıl sonra 15 Temmuzda FETÖ Türkiyenin sınırlarını terör işgaline açtı. TAKVİM, sicili karanlık Levynin dosyasını açtı.