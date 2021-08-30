mRNA aşı güvenilir mi? 1 milyona yakın kişi araştırıldı sonuç: Güvenli / 30.08.21

Takvim

Koronavirüsle birlikte hayatıma giren yeniliklerden biri de koronavirüs aşılar. mRNA aşılar ise görece yeni bir teknoloji olması nedeniyle güvenlik açısından akıllarda zaman zaman soru işaretleri oluşturuyor. 884 bin aşılı, 884 bin aşısız kişinin karşılaştırıldığı çalışmada mRNA aşısının güvenli olduğu tespit edildi. mRNA aşısının yan etkilerinin araştırıldığı çalışma, şimdiye kadar bu konuda yapılmış en büyük araştırma. Çalışmada aşının pıhtılaşma yapmadığı, nadir miyoperikardit ve basit lenf şişmesi gibi yan etkileri olduğu belirlendi.