Milli Savunma Bakanlığı Türkiyenin tedarik etmek istediği Eurofighterlara ilişkin bilgi verdi. Sürecin devam ettiğini belirten kaynaklar Alman basınında çıkan Ege şartı iddialarını yalanladı. Açıklamada, Eurofighter Typhoon uçağının tedarikine yönelik teknik seviyedeki çalışmalara devam edilmektedir. Bu çalışmalarda herhangi bir şart gündeme gelmemiştir. ifadelerine yer verildi. Takvim.com.tr Almanya Başbakanı Olaf Scholzun Türkiyeye gerçekleştireceği ziyarete dikkat çekerek Eurofighterların ana gündem maddesi olacağını yazmıştı.