MSB: Irak'ın kuzeyinde Asos bölgesinde 28 terör hedefi hava harekatıyla imha edildi / 24.08.21

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Son dakika haberleri... Güvenlik güçlerinin yurt içi ve sınır ötesindeki terör hedefleriyle mücadelesi devam ediyor. Son olarak teröristlerin lojistik imkanları yerle bir edildi. Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde Asos bölgesinde teröristlerin barınak, sığınak, mühimmat deposu ve sözde karargah olarak kullanılan 28 hedefin hava harekatıyla imha edildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde Asos bölgesindeki 28 terör hedefinin imha edildiği hava harekatını, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden sevk ve idare etti.