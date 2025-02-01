Bir grup teğmenin amirlerinin uyarılarına rağmen organize olarak kılıç çekip korsan yemin atması sonrası başlatılan disiplin sürecinde karar verildi. Milli Savunma Bakanlığı MSB, Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında, sıralı 3 disiplin amirine ve 5 teğmene Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası verildiğini bildirdi. Peki, teğmenlerin komutanlarına yedi kez gitmelerindeki amaç neydi? Faaliyetin anlık gelişmediği, planlı olduğu nereden belli? İşte 12 soruda kararın perde arkası.