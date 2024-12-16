Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MSBnin 2024 Z raporunu açıkladı. Suriye’deki yeni yönetimle askeri işbirliği olur mu? sorusunu cevaplayan Bakan Güler, Talep edilmesi durumunda gerekli desteği sağlamaya hazırız ifadelerini kullandı. ABDye PKK/YPG uyarısında bulunan Güler, Öncelikli konumuz PKK/YPG terör örgütünün tasfiyesidir. Bunu ABD’li dostlarımıza da açık ve net şekilde ifade ettik dedi. F-16 ve Eurofighter savaş uçaklarının alım sürecindeki son durumu aktaran Bakan Güler, kılıç çeken teğmenler hakkındaki disiplin sürecine de değindi.