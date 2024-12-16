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MSB'den 2024'ün Z raporu! Bakan Güler'den Suriye mesajı... ABD'ye PKK/YPG uyarısı | Kılıç çeken teğmenler için ne karar çıkacak? / 15.12.24

MSB'den 2024'ün Z raporu! Bakan Güler'den Suriye mesajı... ABD'ye PKK/YPG uyarısı | Kılıç çeken teğmenler için ne karar çıkacak? / 15.12.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

MSB'den 2024'ün Z raporu! Bakan Güler'den Suriye mesajı... ABD'ye PKK/YPG uyarısı | Kılıç çeken teğmenler için ne karar çıkacak? / 15.12.24

Takvim 06:19
02

Reyhanlı'daki terör saldırısının faili Cengiz Sertel tutuklandı / 15.12.24

Takvim 00:42
03

Toplam bin 990 aileye gıda kolisi verildi! AFAD'dan dönüş yolundaki Suriyelilere gıda yardımı / 15.12.24

Takvim 00:29
04

Suriye'de Esad sonrası ne olacak? Milli İstihbarat (MİT) Akademisi'nden analiz / 15.12.24

Takvim 01:57
05

Derbi Kızmızı Şeytanlar'ın! Manchester United City'i 2-1 yendi / 15.12.24

Takvim 00:47
06

İsrail'den yeni hamle! İrlanda'daki büyükelçiliğini kapatma kararı aldı | İrlanda'dan yanıt gecikmedi / 15.12.24

Takvim 02:39
07

78'lik efsaneye dudak uçuklatan sürpriz! Süper Star Ajda Pekkan kolunda servet taşıyor / 16.12.24

Takvim 00:53
08

Bu yıl emekli olana yüzde 30’luk avantaj! Kaç kişiyi ilgilendiriyor? Dilekçe ne zaman verilmeli?

Takvim 02:54
09

Şişli’de kan donduran ölüm: Eşiyle tartıştı 4. kattan düştü / 15.12.24

Takvim 01:38
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