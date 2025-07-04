Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, AB Liderler Zirvesi Bildirgesi’nde Türkiye ile Libya arasında 2019’da imzalanan Deniz Yetki Alanları Mutabakat Muhtırası’na yönelik eleştirileri reddetti. MSB kaynakları, anlaşmanın uluslararası hukuka ve hakkaniyet ilkesine uygun olduğunu vurgulayarak, Libya ile deniz yetki alanlarındaki iş birliğimiz, Mutabakat Muhtırası çerçevesinde devam edecektir dedi. Kaynaklar, Pençe-Kilit bölgesinde teröristlere ait çok sayıda sığınağın imha edildiğini ve Suriye harekât alanlarında tünel temizliğinin sürdüğünü duyurdu. Hudut güvenliğinde ise son bir haftada 203 kişi yakalanırken, yılbaşından bu yana engellenen kişi sayısının 40 bini aştığı bildirildi. Bakanlık kaynakları ayrıca, 2026 NATO Liderler Zirvesinin nerede yapılacağına ilişkin de açıklama yaptı.