Milli Savunma Bakanlığı son bir haftada 62 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Söz konusu açıklamada Münbiç ve Tişrin Barajı’nın kontrolü Suriye Milli Ordusundadır. Terör örgütünce bu bölgelerde ilerleme kaydedildiğine dair açıklamaların sahadaki gerçeklikle ilişkisi yoktur ifadelerine yer verildi. Suriyelilerin güvenli dönüşlerinin sağlandığının ifade edildiği açıklamada Suriye’de yeni bir döneme girilmiştir. Suriye artık Suriyelilerindir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da biz yine Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz denildi. Öte yandan MSBden korsan yeminli teğmenler hakkında Şu an teğmenlerin savunması alınıyor. YDK 16 Ocakta toplanacak, karar verilmesi durumunda gerekçeli karar daha sonrasında kamuoyu ile paylaşılacak denildi.