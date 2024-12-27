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MSB'den Münbiç ve Tişrin açıklaması: Kontrol SMO'da | Korsan yeminli teğmenler | Bir haftada 62 PKK'lı terörist EX / 26.12.24

MSB'den Münbiç ve Tişrin açıklaması: Kontrol SMO'da | Korsan yeminli teğmenler | Bir haftada 62 PKK'lı terörist EX / 26.12.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

MSB'den Münbiç ve Tişrin açıklaması: Kontrol SMO'da | Korsan yeminli teğmenler | Bir haftada 62 PKK'lı terörist EX / 26.12.24

Takvim 06:37
02

Özgür Suriye'ye pusu: 14 kişi şehit! Provokasyon gösterilerinde İran parmağı / 26.12.24

Takvim 05:02
03

Terörsüz Türkiye adımları | DEM Parti-Öcalan görüşmesine izin çıktı! Kimler gidecek? / 26.12.24

Takvim 03:42
04

DEM-İmralı arifesinde yine Kandil sabotajı! APO maskesi düşen PKK'dan "TUSAŞ'ın devamı gelir" tehdidi / 26.12.24

Takvim 04:23
05

Rubin'den YPG'ye 'CIA'sal kalkan! "İsrailli pilotlar Türkiye sınırında uçsun" önerisi | DEAŞ'ın hamisi PKK'nın akıl hocası McGurk sahnede / 26.12.24

Takvim 03:04
06

Fenerbahçe'ye 45 milyon Euro'luk forvet! Dev operasyon başlıyor / 26.12.24

Takvim 02:36
07

Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! O isim için müjde geldi / 26.12.24

Takvim 03:38
08

ABD'nin eski Şam Büyükelçisi Robert Ford'dan Suriye çıkışı: Trump askerleri orada tutmak istemeyecek / 26.12.24

Takvim 04:05
09

Okan Buruk'tan transfer sözleri! Yıldız isimleri tek tek açıkladı / 26.12.24

Takvim 07:56
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