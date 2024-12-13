Milli Savunma Bakanlığı MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında Suriyedeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Aktürk, Terör örgütü PKK/YPG başta olmak üzere terör örgütlerinin Suriye’deki durumdan faydalanarak alan kazanmasına fırsat vermeyeceğimizi vurguluyoruz. Engelleyici ve yok edici tedbirler almaya devam edeceğiz dedi. Bakanlık kaynakları, Suriye’nin kuzeyindeki Karakozak köyünün terörden temizlenmesinin ardından Süleyman Şah’ın türbesinin eski yerine taşınıp taşınmayacağına dair soruları da yanıtladı.