Müge Anlı gündeme getirmişti! Mithat Topal'ın taksiyle kaçırdığı Şilan Topal'ın şoke eden hayatı / 27.09.21

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programı'nda gündeme gelen Şilan Topal'ın dehşete düşüren hayat hikayesi ortaya çıktı. 13 yaşında Mithat Topal evlenmeye zorladı, her türlü bahaneyle şiddet uyguladı. Hamile kaldığında bile şiddet devam etti. Sığınma evine yerleşti ancak Mithat Topal yine buldu. Son olarak elektronik kelepçe takıldı ona rağmen Şilan Topal'ı taksiyle kaçırdı. Bu süreçte "Sen gidersen kız kardeşini alırım, evinizi bombalarım" diye de tehdit etti.