Müge Anlı ve Tatlı Sert yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Osmaniyede evinde bir anda fenalaşarak hastaneye kaldırılan 53 yaşındaki Mehmet Yörük’ün şüpheli ölümü programa damga vurdu. 12 Nisan 2024 günü şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Yörük’ün oğlu Ömer Furkan Yörük, babasının şüpheli ölümünde annesi Sebileyi suçlayarak, annesinin Mustafa adında üfürükçü sevgilisi olduğunu ve babasının bu adam ile öldürdüğünü iddia etti. Programın bugünkü bölümünde iddiaların odağındaki üfürükçü yayına geldi. Sebile, canlı yayında tarhana çorbası ile kocasını öldürdüklerini itiraf etti. Müge Anlı Mehmet Yörük olayı ne?