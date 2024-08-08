Son dakika haberleri... Muğla ve Aydında çıkan orman yangınlarına ekipler müdahale ediyor. Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Meydana gelen yangınlara ekiplerimiz havadan ve karadan müdahale ediyor. Yeşil Vatanı alevlere karşı korumak için mücadelemiz devam ediyor. denildi. Aydın-Söke kara yolu üzerinde bulunan bazı iş yerleri tahliye edildi. Aydının Germencik ilçesinde başlayıp rüzgarın etkisiyle büyüyerek Söke ilçesine sıçrayan orman yangınında 9. saate yaklaşılırken, havanın kararmasıyla bölgeye sevk edilen 2 adet gece görüşlü yangın söndürme helikopterleri tam mesai yapıyor.