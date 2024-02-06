Türkiye, geçtiğimiz yıl 6 Şubatta asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin acısıyla sarsıldı. Devlet bölge için seferber oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan depremin yıl dönümünde yapımı tamamlanan konutların teslimatı için afet bölgesini ziyaret ederek hak sahiplerine konutlarını teslim etmeye başladı. Hatayda 7 bin 275 deprem konutunun teslim edildiği gün muhalefet kirli bir operasyona girişti. CHP yandaşı medya Başkan Erdoğanın Hatay Belediyesi AK Parti’de değil diye yardım yapılmadı dediğini iddia ederek bir yalanı köpürttü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere muhalefetin üstünde tepindiği iddialar ise başı kırpılan bir videodan ibaret... Peki Başkan Erdoğan o videoda ne diyor? İşte CHPnin kirli operasyonunun arka planı...