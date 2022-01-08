Muhalefetin teknik direktörü Biden'dan oyuncu değişikliği: Kılıçdaroğlu saha kenarına alındı! Nevşin Mengü CHP lideriyle dalga geçti / 08.01.22

Kaset kumpasıyla CHPnin başına geçip partinin dönüştürülmesi sürecinde başrol alan Kılıçdaroğlunun adı Atlantikin iktidar planlarında geçmiyor. ABD destekli medya kuruluşlarında yer alan yazı ve programlarda Kılıçdaroğlunun Biden yönetimi tarafından üzerinin çizildiği görülüyor. Kılıçdaroğlunun son zamanlarda kendisini aday göstermek için programdan programa koşması ve adaylık açıklamaları yapmasının sebebi de bu! Öte yandan bir başka ABDli FOX TVde de CHP lideri tiye alındı. Nevşin Mengünün FOX TVdeki programda Kılıçdaroğlunun adaylığı konusunda sarf ettiği sözler dikkat çekti.