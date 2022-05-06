Muhalefetin Türkiye'yi itibarsızlaştırmak için kurduğu kirli oyunu Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür açıkladı / 05.05.22

A Haberde yayınlanan Memleket Meselesi programında Türkiye’nin göç ve göçmen meselesi ele alındı. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür çarpıcı açıklamaları ile muhalefetin kirli yüzünü bir kez daha gösterdi. Övür Akdenizin karanlık sularında dünyanın vicdanı sızlarken Türkiye onlara sahip çıktı. Hiç birisi muhalefet buna kalkıp siyaset üretmediler. Sadece Başkan Erdoğan çıktı ve dünyaya vicdanınız batsın diye bas bas bağırdı. Böyle bir Türkiye var ve Esada mahkum etmek istiyorlar. O eli kanlı katille görüşüp, bunları zorla oraya götürüp öldürmek istiyorlar. Ve sonra da Türkiyeyi suçlamak istiyorlar. Sen gönderdin öldürdüler gibi kaba, insan aklıyla uymayan bir siyaset üretiyorlar. Bu konuda hakikaten taviz vermememiz gerekiyor. açıklamasında bulundu.