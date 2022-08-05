Cumhuriyet Halk Partisinin başını çektiği yuvarlak masa etrafından bir araya gelen Millet İttifakında FETÖcülere iade-i itibar yarışı tam gaz devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun KHK ile FETÖ nedeniyle görevinden uzaklaştırılanlara verdiği göreve iade sözü tüm tepkileri üzerine çekerken konuya ilişkin İYİ Parti, Saadet ve ittifakın gölge ortağı HDPnin açıklamaları da mevcut. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Yargıtayın tepki çeken kararı tahliye edilen ve annesi Melek Çetinkayanın FETÖye dizdiği methiyler ile gündem olan Taha Furkan Çetinkaya, Mecliste Kılıçdaroğlu, İYİ Partili Erhan Usta ve HDP vekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile de bir araya gelmişti.