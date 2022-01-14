Muhalefetten TURKOVAC'ı karalayan terör yandaşı TTB'ye destek! / 14.01.22

Son günlerde yerli aşıya yönelik karalama kampanyası başlatan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, CHP, HDP ve İyi Parti milletvekilleriyle Mecliste basın toplantısı düzenledi. Terör yandaşı Fincancıya CHP, HDP ve İyi Parti vekilleri destek verdi. Öte yandan Fincancının başkanı olduğu TTBnin yeni skandalları ortaya çıkmıştı. Hakkında fezleke hazırlanan HDPli Semra Güzel gibi TTB üyesi olan eski HDP vekili Behçet Yıldırım ve öldürülen teröristin sağlıkçı bir arkadaşının, PKK kamplarına ilaç sevkiyatı yaptığı ve tedavi imkanı sağladığı belirlenmişti.