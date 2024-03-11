CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Kösal’ın Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesinin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak sözleri partiyi karıştırmış, gerilimi yükseltmişti. Köksalın çıkışı sonrası Ekrem İmamoğlu ise Özeli sümen altı edip eş genel başkan edasıyla Köksalı Ya kendine başka bir iş bulacak ya da kendine başka parti bulacak sözleriyle tehdit etti. Tüm bu yaşananlar sonrası muhalif kimliği ile öne çıkan Nihat Genç, CHPli Ekrem İmamoğlunun yerden yere vurdu. Genç, İmamoğlu bak herkese kapsını açtı. Kime açtı be! FETÖ’ye açtı, PKK’ya açtı. Cumhuriyete açmadı. Cumhuriyetçileri diyenleri de başka kapıya koydu hepsini koydu. Kendisi Grup Başkanvekilini Burcu Köksal kovacak güçte bir adam mı? Grup Başkanvekili bir kadını kovuyor, başka kapıya diye. Sen kimsin lan daha bugünden Ali kıran baş kesen oldun. Anayasal haklarımız var ifadelerini kullandı.