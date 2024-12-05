Suriyenin kuzeyindeki muhalifler, terör örgütü PKK/YPGyi Tel Rıfat ve Halepten çıkardı. Yıllardır DEAŞ bahanesiyle PKKya silah yardımı ve eğitimleri veren ABD, Halep’i ele geçiren muhalif grupların PKK/YPG ile karşı karşıya gelmesi halinde müdahale etmeyeceklerini açıkladı. Pentagon ayrıca Türkiye ile irtibat halinde olduklarını bildirdi. Bilindiği gibi Teröristan hayali suya düşen PKK/YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin geçtiğimiz günlerde Kaçtık itirafında bulunmuş ve ABDden yardım istemişti. Öte yandan Suriye Milli Ordusu SMO, terör örgütü PKK/YPGden kurtardığı Tel Rıfat ilçesinde bulunan 10 kilometrelik tünel şebekesini tarıyor.