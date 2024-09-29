Hizbullah lideri Hasan Nasrallahın İsrailin suikastı ile öldürülmesinin ardından Lübnandaki Arap İslam Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Ali el-Hüseyninin 24 Eylülde Al Arabiya’ya yaptığı açıklamalar ortaya çıktı. İranın Nasrallaha ihanet ettiğini belirten Hüseyni, sosyal medyadan da bir fotoğraf paylaşarak Onlar seni terk ettiler ve seni takas ettiler. ifadelerini kullandı. Hüseyninin açıklamaları sonrası Nasrallahı İran mı sattı? değerlendirmeleri yapılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde Lübnanda birçok Hizbullah üyesi ve sivilin ölüme neden olan çağrı cihazlarını da İranın temin ettiği ortaya çıkmıştı. Sözlerinden Nasrallahın yol arkadaşı olduğu anlaşılan Hüseyninin yaptığı açıklamalar akıllara İranın daha önce ABD ile yaptığı gizli görüşmeleri getirdi. İşte Nasrallah suikastı sonrası gündeme gelen gizli görüşmeler ve perde arkasında yaşananlar...