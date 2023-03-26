Memleket Partisinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kendisine Aday olma Kılıçdaroğlunu destekle baskısında bulunan CHPli isimleri yaylım ateşine tuttu. Gıkını çıkarmayıp koltuk derdine düşenler bugün bana demokrasiden bahsedemez diyen İnce, CHPlilere Türk bayrağı kaldırılırken ne yaptınız? Atatürke CHPde hakaret edilirken siz ne yaptınız? Sesinizi çıkardınız mı? Atatürke Dersim katliamcısı denilirken biriniz tepki gösterdiniz mi? sorularını yöneltti. Takvim.com.tr, Muharrem İnceye Kılıçdaroğlu baskısında bulunan 107 ismi sizler için deşifre etti.