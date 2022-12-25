2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala altılı masada adaylık krizi sürmeye devam ediyor. Son olarak Saraçhane tiyatrosu ile Meral Akşenerin Ekrem İmamoğlu kartını açması Kemal Kılıçdaroğlunu çileden çıkarmış ve masanın başını çeken CHP ve İYİ Parti arasındaki ipleri koparma noktasına getirmişti. Yaşanan bu gelişmelerin ışığında Küçükçekmece Sefaköy Kültür Merkezindeki Gençlik Buluşmasına katılan Muharrem İnce, 6lı masayı yerden yere vurdu. İnce, “Masanın bacakları kırılmış zaten. Bir araya geliyorlar, kısır günü, çeyrek altın günü yapıyorlar, hiçbir şey konuşmadan ayrılıyorlar. Arkadan kendi adamlarına, birbirine laf söyletiyorlar. ifadelerini kullandı.